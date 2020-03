Controls als punts fronterers, a la Jonquera i el Pertús

Les fronteres s'han restablert a la Jonquera i el Pertús on la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra estan filtrant els vehicles que accedeixen al país després de les restriccions aplicades ahir.



L'alcaldessa, Sònia Martínez, ha explicat que de moment la mesura no està generant problemes de trànsit a la població. Els controls se situen als dos punts fronteres del municpi.



Allà els nombrosos agents desplegats van aturant els vehicles per garantir que accedeixin només els residents, treballadors transfronterers o aquell que hagi d'accedir al país per causes majors. També permeten l'entrada del transport. A la resta de conductors els impedeixen l'entrada.



A l'autopista, sense que es generin retencions, hi ha més trànsit. Al Pertús, en canvi, pràcticament no hi accedeixen vehicles.







? El pas fronterer amb França està tancat des d'aquesta mitjanit



?? La resticció NO afecta el transport de mercaderies



?? Imatges ?? AP-7 la Jonquera punt quilomètric 6,5 pic.twitter.com/tzaBWgOuqR — Trànsit (@transit) March 17, 2020

A la població, l'alcadessa ha explicat que la Policia Local continua els controls establiments i confinament als domicilis, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra.La mesura fronterera estarà en vigor fins que conclogui l'estat d'alarma, la va anunciar el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de participar per videoconferència en un Consell amb els titulars d'Interior i de Sanitat de la Unió Europea. «L'objectiu no és altre que protegir la salut i la seguretat dels ciutadans i contenir l'expansió del coronavirus», va manifestar el ministre.