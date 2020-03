Cues als estancs del Pertús

Els estancs del Pertús han patit llargues cues des de primera hora del matí fins al migdia per la presència de compradors francesos que temen que el tancament de la frontera els impedeixi accedir a la zona comercial. La situació contrasta amb els supermercats, on la presència de compradors és lleugerament inferior.

A més, els estancs controlaven l'accés de clients a l'interior de l'establiment, en els quals no deixaven entrar més de tres persones, la qual cosa propiciava també la creació de cues al carrer.

La Policia Local de la Jonquera ha reforçat el patrullatge als carrers i aquest matí comprovaven que no es produís cap incident, així com que es respectés la distància de seguretat mentre els clients feien cua. Cap a mig matí, els treballadors dels estancs, a instàncies de la policia, ha començat a col·locar marcadors al terra per delimitar la distància entre persones durant la cua.

La Policia Local de la Jonquera als Límits informant sobre la distància de seguretat.

Tal com ha explicat el sergent de la Policia Local de la Jonquera, Alonso Caballero, els francesos aparquen en territori francès i "només han de creuar un carrer per estar en territori nacional". El cos ha reforçat el patrullatge i, segons Caballero, els agents de la Jonquera han passat a treballar entre 10 i 12 hores diàries. "És molt trist que haguem de tenir una dotació només per fer complir la distància de seguretat", lamenta.

Els controls policials se situen a l'N-II, a la part baixa del Pertús, el que permet als ciutadans francesos arribar fins als establiments comercials, que es troben a l'altra costat de vorera.

Allà, les mesures de seguretat dels propis establiments perquè no es produeixin aglomeracions, i les de la Policia Local, comporten la presència de molts compradors esperant al carrer.