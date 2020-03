Dolors Bassa, aïllada a Puig de les Basses per tenir símptomes de coronavirus

L'exconsellera Dolors Bassa està aïllada al Centre Penitenciari de Puig de les Basses per tenir símptomes de coronavirus, segons han confirmat a l'ACN fonts penitenciàries. Bassa està aïllada a la infermeria de la presó. Diumenge, l'exconseller Josep Rull també va ser aïllat, en el seu cas a la infermeria de Lledoners, per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus. A més, divendres es va fer el mateix amb l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, per haver estat en contacte amb un possible cas.

Segons l'últim balanç fet públic pel Secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, a les presons catalanes hi ha hagut de moment un cas positiu entre la població reclusa i dotze de sospitosos. El positiu ha obligat a aïllar un mòdul amb 105 interns. Pel que fa als professionals, hi ha un cas positiu i setze sospitosos.