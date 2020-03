Una entitat animalista passeja els gossos a les persones que no poden

L'entitat animalista LOLA ha engegat un projecte pilot per donar una solució a les persones vulnerables que degut al confinament d'aquest dies no puguin treure el seu gos.

De moment s'inicia als municipis de Llers, Peralada, Siurana i Vilajuïga on veïns ja han començat a mostrar interès en aquesta tasca.

"Vam començar a estructurar aquest repte a Vilajuïga a on sabem de persones que necessiten un recolzament, tant persones grans com de professionals de la salut que aquests dies treballen heroicament sense temps per altres tasques. Si els podem ajudar en aquest tema aquest serà el nostre granet de sorra en aquests dies tan difícils" comenta Noemi Morales, responsable de comunicació de Projecte LOLA.

L'entitat diu que "segurament en el nostre entorn sabem d'algun veí, familiar o amic que necessita un cop de mà amb els seus animals. Hem de tenir en compte que hi ha persones que no tenen a ningú de confiança per demanar aquest favor".

LOLA ha contactat prèviament amb els municipis per oferir aquest servei i els consistoris informaran si tenen constància de persones que ho necessitin.