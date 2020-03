Figueres no cobrarà la quota de les llars d'infants mentre duri l'estat d'alarma

L'Ajuntament de Figueres no cobrarà la quota de les Llars d'infants municipals a les famílies mentre duri l'estat d'alarma. Davant l'episodi de crisi pel COVID-19, s'ha pres aquesta mesura que inclou les quatre llars municipals de la ciutat: Els Pins, Bon Pastor, Xuclamel i Lilaina.

Com que el cobrament es fa a principis de mes, un cop passi l'estat d'alarma i aquesta situació d'excepcionalitat, es retornarà a les famílies la part proporcional del mes de març que les llars hagin estat tancades.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que 'aquesta mesura s'ha pres per alleugerir les famílies en aquests moments d'excepcionalitat, per ajudar-les i perquè en aquests moments, l'important és cuidar-nos i no haver de preocupar-nos de com fer front als rebuts mensuals que arriben.'

Reducció de la quota a Roses

A Roses, l'Ajuntament ha optat per reduïr les quotes de les llars d'infants corresponent al mes d'abril per compensar a les famílies aquest període de tancament.

Així doncs, a les quotes corresponents al mes d'abril, tant del servei de Llar d'Infants Municipal com del servei de Transport Escolar, se'ls aplicarà una reducció del 50%