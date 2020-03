L'Escala anul·la la representació del Via Crucis

L'Ajuntament de l'Escala ha anul·lat el Via Crucis de Setmana Santa perquè la situació de confinament impedeix que els actors puguin fer els assajos.

Amb motiu de l'emergència sanitària que està vivint el país pel coronavirus i de l'adopció de mesures de confinament per, com a mínim, els propers quinze dies, l'Ajuntament de l'Escala i l'Associació Cultural El Rosetó, organitzadora del Via Crucis Vivent de l'Escala, han decidit suspendre la representació d'aquest any.

La situació de confinament impossibilita que els actors d'aquesta representació puguin fer els assajos necessaris per tal de garantir l'alta qualitat que el Via Crucis Vivent ha demostrat en els seus anys d'història. D'aquesta manera, encara que el confinament es pogués arribar a aixecar abans del dia de la representació, el Divendres Sant, no s'hauria disposat dels dies necessaris d'assaig.

"Estem convençuts que el nombrós públic que cada any assisteix a la representació del Via Crucis Vivent sabrà entendre aquesta decisió, que va en consonància amb el que han anat decidint la resta de previstes per Setmana Santa a tot el país", han manifestat.