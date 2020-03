Un empresari gironí d'origen xinès dona 1.500 guants i mascaretes a Girona i Figueres

L'empresari figuerenc d'origen xinès Fermin Lee ha coordinat la Comunitat xinesa de Figueres per donar 1.000 mascaretes i parells de guants a l'Ajuntament de Girona i 500 més al de Figueres. Les dues administracions utilitzaran aquest material per a protegir els agents dels cossos de seguretat local. La donació s'ha fet arran de la petició d'aquestes dues administracions per la falta de material sanitari per tractar el coronavirus. També es lliuraran als Mossos.

Des de la subdelegació del govern espanyola a Girona han posat d'exemple aquest empresari i han remarcat el seu "compromís amb la comunitat" i la "solidaritat" durant l'estat d'alarma pel risc de propagació del covid-19.