La Fundació Salut Empordà detecta sis nous casos de coronavirus

Els centres de la Fundació Salut Empordà han detectat sis nous casos de coronavirus, una xifra que duplica els contagis registrats per la Fundació en els darrers dies. El dimecres se n'havien detectat tres i dijous, cap. En total, els centres de la FSE ja n'han registrat nou. L'ens gestiona l'Hospital de Figueres, el centre sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS de l'Escala i les mostres recollides són enviades a l'Hospital Trueta. Per motius de confidencialitat, no s'informa de l'edat ni les residències de les persones que han donat positiu en covid-19.

Des de la fundació, informen que ja s'han pres totes les mesures pertinents, d'acord amb els protocols que actualitza de forma regular el Departament de Salut de la Generalitat i recomana seguir els consells de les autoritats sanitàries per evitar el contagi.