En vaixell navegant per cap de Creus

La presència d'una embarcació d'esbarjo passejant per la costa de cap de Creus va sorprendre dijous els veïns d'aquestes poblacions.



Es tractava d'un petit iot on sembla que navegaven tres persones, una de les quals menor d'edat.



La regidora de Comunicació, Laura Blay, ha explicat que de moment no s'han trobat amb aquesta problemàtica. Que es poden veure a la badia les embarcacions fixes de gent de Cadaqués. Però sí que dijous de forma puntual va aparèixer el vaixell navegant al qual creuen que es va donar avís perquè va estar poca estona a la badia.



La barca també es va veure al Port de la Selva, ha explicat l'alcalde Josep Maria Cervera. Aquí ha explicat que únicament es va donar avís a una persona que pescava amb canya en una barca petita.



Les dues poblacions s'han trobat que tenen segones residències ocupades. A Cadaqués hi ha un dispositiu permanent a l'entrada de la població per evitar que n'entrin més.



Des de l'Ajuntament s'ha fet una avís per xarxes socials.



SEGONES RESIDÈNCIES, RECORDEU?

??? Estem en una situació excepcional i no de vacances!

??? Per tal d'evitar el col·lapse des serveis sanitaris i serveis bàsics municipals respecteu ses recomanacions i quedeu-vos a casa!#jomequediasacasa @Radiocapdecreus #Cadaqués pic.twitter.com/uZITC45YQw — Cadaqués Turisme (@CadaquesTurisme) March 20, 2020