L'artista Celia Vela uneix funcionalitat i disseny en situació d'emergència

La crisi del coronavirus no només deixa imatges de supermercats arrasats o de pànic entre la població, també és l'escenari perquè artistes com la dissenyadora Celia Vela deixin fluir el seu art i siguin capaços de combinar l'expressió artística i la funcionalitat en plena emergència sanitària. L'artista figuerenca ha fabricat un centenar de mascaretes per proveir una empresa de Figueres que li va fer l'encàrrec davant la manca d'existències.

No és que Vela hagi abandonat les passarel·les ni el glamur dels vestits de festa, ni que hagi reorientat la seva carrera, diu, «però he estat encantada de poder ajudar en aquesta situació». Protegir les persones de la pandèmia sense renunciar a la bellesa, ha estat el seu lema per actuar amb rapidesa en plena crisi del coronavirus. L'artista –que des de fa molts anys exporta les seves creacions al Japó, on la malaltia va arribar fa dos mesos des de la Xina– s'ha inspirat precisament en la bellesa d'aquells paisatges per dissenyar unes mascaretes de cotó, reutilitzables, que aporten seguretat a les persones al mateix temps que generen confiança i benestar entre els treballadors i els seus clients.

La iniciativa va sorgir de la Mercè Porteries que regenta les fleques Pa Pa de Figueres. «Tenim una relació d'amistat i comercial des de fa molts anys i fa uns dies em va demanar si podia fer unes mascaretes per al seu personal. Veient que estava amoïnada per la seguretat dels seus treballadors, que s'exposen cada dia al públic, vaig començar a fer les mascaretes buscant entre les teles del meu taller quina seria la més indicada».

Finalment, la dissenyadora va triar un teixit de gran qualitat, cotó cent per cent, treballat amb tints naturals i reutilitzable, totalment ecològic. «Volia que els meus treballadors estiguessin més tranquils i la Celia, pensant en la imatge, que els clients no veiessin la típica mascareta blanca que veuen a un hospital o en una farmàcia, volia que se sentissin alleugerits i còmodes quan venen a comprar el pa».



Un disseny funcional

La Celia té clar que «no podem evitar la situació que estem vivint, però sí la manera com l'abordem, amb dramatisme o amb positivisme». La dissenyadora –que ha impregnat la seva manera de treballar de la filosofia del Japó, que tant l'ha ajudat des dels inicis de la seva carrera com a dissenyadora– ha volgut també d'aquesta manera fer un homenatge a aquest país, «tot esperant que pugui recuperar-se molt aviat d'aquesta crisi».

La situació crítica del coronavirus s'ha instal·lat a Espanya i les empreses que com els forns Pa Pa poden obrir, al públic, s'enfronten també a un moment difícil, subratlla Porteries que regenta quatre fleques a Figueres i un forn de pa: «Els primers dies teníem les botigues plenes, però, a poc a poc, la demanda ha baixat i hem hagut de reduir personal». La meitat dels treballadors ara s'han de quedar a casa, ja no utilitzen la mascareta, però aquesta s'ha convertit ja en un símbol de bellesa dins l'adversitat.



Mobilitzen voluntaris per fer mascaretes

L'Ajuntament de Bàscara i de Castelló d'Empúries busquen voluntaris per confeccionar mascaretes davant la creixent xifra d'infectats pel coronavirus a Girona, com a mesura de prevenció per protegir la població en general, i a aquelles persones que es veuen obligades a treballar per oferir els serveis bàsics i essencials. A Bàscara, l'Ajuntament ha comprat 1.000 unitats de teixit per confeccionar mascaretes de protecció i busca persones per cosir. Poden trucar al telèfon 658 103 993. També l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha creat una xarxa de voluntariat i busca persones que puguin cosir mascaretes o que aconsegueixin material per fer-ne. Plàstics i Tapisseries Ter Magatzems Sánchez de Figueres n'està confeccionant gratuïtament per a tots els centres de la província que ho sol·licitin fins a esgotar material.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus