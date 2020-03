Suspès el Festival Còmic de Figueres pel coronavirus

Els organitzadors del Festival Còmic de Figueres han anunciat aquesta tarda la suspensió de l'esdeveniment. Era una decisió esperada ja que les dates del festival coincideixen amb els últims dies de la pròrroga de l'estat d'alarma, que s'allargarà fins l'11 d'abril. La 13a edició del certamen s'havia de celebrar del 9 al 12 d'abril i combinava humoristes catalans amb d'altres del Regne Unit, Macedònia i França.

"No hi ha altra opció", asseguraven els organitzadors en un comunicat emès a través de xarxes socials, en el qual recorden la vigència de l'estat d'alarma durant la Setmana Santa per mantenir el confinament de la població. Malgrat la suspensió, es reprogramaran alguns dels espectacles per al mes de setembre d'aquest 2020 i anuncien que tornaran "amb més força" de l'1 al 4 d'abril del 2021.

Pels que ja havien comprat entrada, s'ha habilitat un sistema devolució de l'import. En el comunicat, l'organització fa un reconeixement a la tasca dels professionals sanitaris, tècnics i polítics i envien "tota la força" a les persones malaltes del COVID-19.

La 13a edició del Festival Còmic, que es va presentar el passat 11 de març, tenia com a plats forts els monòlegs de Quim Masferrer, Peyu o la colla d'El Soterrani, sense oblidar la vessant internacional, amb la follia francesa de la Compagnie Nº 8 o el 'clown' irreverent dels anglesos Opposable Thumb Theatre. Aquest any, s'incorporaven com a escenaris el Casino, la Rambla i la plaça de l'Ajuntament. Aleshores, prometia "alternatives" si el coronavirus afectava el festival.

El Festival Còmic és un dels principals esdeveniments que acull anualment la ciutat de Figueres, al costat de l'Acústica o l'Agitart, enntre d'altres.