Entitats solidàries busquen noves fòrmules per recaptar fons per la suspensió dels festivals

La crisi del coronavirus està afectant les entitats solidàries que recapten diners principalment amb l'organització d'activitats. La suspensió i la incertesa dels mesos vinents els està obligant a plantejar vies alternatives per recollir fons, en alguns casos per la via d'urgència. És el cas de l'entitat de Figueres We Love Uganda que ha activat accions per ajudar una escola-orfenat d'Uganda que s'ha quedat pràcticament sense recursos per alimentar-se.

L'associació els Almogàvers de l'Empordà també es troba amb entrebancs per organtizar la seva principal activitat anual, un concert, per recollir fons per ajudar en la recerca sobre les malalties minoritàries.

Funcions de teatre a diferents poblacions i concerts s'estaven acabant de tancar per part de We Love Uganda. Els diners recaptats havien de servir per tirar un projecte per millorar les instal·lacions de l'escola-orfenat. Per aquest any s'espera recollir fons per equipar en condicions el dormitori dels infants a qui els falten llits, matalassos i roba.

Les activitat de moment han quedat ajornades i també es fa difícil programar-ne de noves. Sònia Fuentes i Mònica Lucena, al capdavant de We Love Uganda, expliquen que no només s'han trobat amb aquest entrebanc que els bloqueja el projecte, sinó que les condicions a l'orfenat han empitjorat perquè el país també està afectat per la pandèmia.

Sense recursos i sense pràcticament aliments que, a més, s'han encarit pel confinament, l'entitat ha activat un número de compte per donacions i una campanya amb la plataforma Teaming que permet col·laborar per un euro al mes i ho difon des de les xarxes socials. Fuentes constata, però, que malgrat es tracta d'una petita quantitat "la gent té ara mateix moltes preocupacions i costa que s'impliquin".



Recerca en malalties minoritàries

Per part de l'associació Almogàvers de l'Empordà, un dels seus membres, Narcís Planas, ha explicat que en el seu cas el seu acte principal, un concert que aquest any s'espera celebrar a Salt, es farà al novembre. La situació probablement per aquelles dates s'haurà normalitzat però se'ls fa difícil programar-lo per la incertesa general que es viu.

Aquesta darrera entitat porta a terme altres iniciatives puntuals per recollir fons que destina des de fa anys a la investigació sobre les malalties minoritàries pediàtriques.