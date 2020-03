Una parella de Castelló d'Empúries, atrapada al Perú

«Ens sentim impotents». Així ho reconeixia aquest dilluns passat Rosa López, una castellonina que es troba amb el seu marit Josep i una parella d'amics de Caldes de Montbuï -la Maite i en Josep- atrapats a Lima, a Perú. Estan pendents de ser repatriats pel govern espanyol.

La situació, però, és angoixant perquè els dos vols que el govern ha programat, a través del consolat, per aquest dimarts i dimecres són insuficients per donar sortida al gran nombre de ciutadans de nacionalitat espanyola que encara resten en el país. A més, denuncien falta d'informació per part del consolat. De fet, la Unió Europea estima que hi ha encara uns 330.000 europeus pendents de ser repatriats a causa d'aquesta pandèmia. A Perú s'estima que són més d'un miler.

El viatge de Rosa López, el seu marit i la parella d'amics va iniciar-se el passat 8 de març. «Aleshores, al Perú només hi havia dos casos de coronavirus confirmats», comenta la castellonina, que viu a Empuriabrava i treballa a l'Ajuntament de Roses.

Des de Lima van iniciar un circuit que ells mateixos havien dissenyat fins que el dissabte 14 de març a la nit van tornar a la capital. L'endemà al matí van fer el check in pel seu vol de tornada a Espanya amb Latam Airlines. A la tornada van veure al president del Perú a la televisió que anunciava que decretava l'estat d'emergència a tot el país i que tancava les fronteres, també el trànsit terrestre. Això va alarmar als turistes catalans que es van atansar urgentment cap a l'aeroport. «Allà vam trobar una llarga cua amb centenars de persones, vam estar set hores esperant, tota la nit dempeus per, finalment, la gent de Latam dir-nos que era cert, que tot estava cancel·lat i que només ens podia oferir viatjar a Santiago de Xile però que allà hauríem de fer quarantena», explica sorpresa López.



El consolat espanyol, tancat

Els catalans van decidir, en el camí de retorn a l'hotel, parar al consolat espanyol on, a la porta tancada, només van trobar-hi una nota amb un teléfon de contacte i un correu electrònic. Després de moltes trucades infructuoses, van aconseguir contactar amb el consolat que els va remetre a omplir un formulari per quedar registrats. Des d'aleshores, diàriament es comunicaven amb el consulat per saber novetats. Paral·lelament van contactar amb altres espanyols i catalans -«som molta gent», assegura López- també pendents de ser repatriats.

Una de les primeres accions del consulat va ser flotar un vol per tots aquells passatgers amb un bitllet d'Iberia. «Nosaltres, doncs, no teníem cap opció», diu López. A través de comunicats oficials van saber que es treballava per programar dos vols, aquest dimarts 31 de març i l'1 d'abril, per tots els viatgers.

«Molta gent, però, està escampada per tot Perú i no tenen possibilitats d'arribar a l'aeroport perquè el trànsit terrestre o aeri per l'interior està prohibit», assenyala la castellonina qui denuncia «un descontrol total per part del consolat». «Pràcticament no informen de res, no hi ha cap criteri raonable a l'hora de retornar a la gent perquè truquen a persones que tenien els vols de tornada molt més tard que nosaltres», comenta. En aquest sentit, el consolat i la companyia aèria, Iberia, es van passant la culpa uns als altres.

Rosa López assegura que ara, que ja estan trucant als del segon vol, comencen a témer el pitjor, que no hi hagi places per ells. «Estem en un hotel de Lima al barri de Miraflores i cada vegada hi ha més gent i temem que, com altres hotels, ens treguin fora sense saber on anar», reconeix tot afegint que ara ja «no podem sortir de l'hotel» si no és una sola persona per anar a comprar menjar.

«Des del primer dia hi ha molts cossos policials i l'exèrcit, et paren pel carrer i hi ha molt de control als supermercats, estan molt conscienciats», explica. En aquest sentit, al Perú tenen uns 800 infectats i uns 17 morts a causa del virus. López només demana més informació, saber en quin vol podran tornar perquè «estem patim per les nostres famílies, fa molts dies que estem lluny de casa».