Persecució a Empuriabrava de dos motoristes sense casc i que trenquen el confinament

La Policia Local de Castelló d'Empúries busca dos motoristes que ahir van protagonitzar una persecució pel centre d'Empuriabrava.

Els agents els van localitzar a quarts de quatre de la tarda a la zona del passeig marítim. Es tracta de dos motoristes que anaven en una mateixa moto. No portaven casc i s'havien saltat el confinament.

Els agents els van demanar que s'aturessin però van fugir pel centre d'Empuriabrava. Els policies locals van iniciar una persecució dels dos motoristes que conduïen una moto de muntanya i que no van dubtar a enfilar alguns dels carrers fins i tot en direcció contrària.

Veïns de la població van immortalitzar els fets en un vídeo i s'hi pot veure, com un dels motoristes, va baixar de la moto i l'altre, seguia fugint pels carrers.

Finalment, van abandonar la moto davant de Port Salins, al costat del club nàutic d'Empuriabrava.

Aquest vehicle ara està en possessió dels policies i estan buscant-ne el propietari per tal d'arribar als dos motoristes. Els quals parlaven francès.

Es dóna el cas que no és el primer cop que burlen la policia durant els dies d'estat d'alarma. Abans d'ahir, una patrulla de la Policia Local de Castelló d'Empúries ja els va veure circular pel passeig marítim però van fugir.

En aquesta població, la policia ja ha hagut d'aixecar 14 denúncies a gent que s'ha saltat el confinament en les últimes setmanes des que hi ha en vigor el decret d'estat d'alarma.

També es van detenir dues persones, entre els Mossos i la Policia Local, el dissabte de la setmana passada. Concretament, no només per trencar el confinament sinó per atemptat contra els agents de l'autoritat.

Quan es localitzi els dos motoristes també s'enfrontaran segurament a una detenció perquè no han fet cas als policies en dues ocasions i a més, se'ls imputarà delictes contra la seguretat del trànsit. Perquè no duien casc i a banda, conduïen de forma temerària per la població.