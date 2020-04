Estrenen el tràiler de la sèrie «La Unidad» gravada a diferents pobles gironins

La nova sèrie de Movistar La Unidad, creada per Dani de la Torre i Alberto Marini, amb escenes gravades a diferents poblacions gironines ha estrenat avui el tràiler i el cartell. Arribarà a la plataforma el mes vinent.

El thriller policíac de sis capitols de 50 minuts i està basada en el treball desconegut d'una de les unitats de policia del món que lluita contra el terrorisme jihadista.

A la sèrie apareixen testimonis reals i inèdits.

Al llarg dels sis capítols es mostrarà com actuen aquests agents de policies i altres aspectes, a banda de la tasca policial, com el fet de com s'enfronten als conflictes de les seves vides.

La Unidad conté escenes gravades a La Jonquera, Palafrugell, Girona i Figueres.

També es va gravar a Madrid, Melilla, Màlaga, Galícia o Perpinyà.

A Figueres, per exemple, es va gravar a la zona del Parc de les Aigües, a tocar l'antiga NII, al carrer Medes, amb testimonis de la lluita antiterrorista. Es va comptar amb vuitanta figurants locals.

La ficció està dirigida per Dani de la Torre i escrita per Alberto Marini i Amèlia Mora. Dani de la Torre ha dirigit també "La sombra de la Ley, amb tres premis Goya 2019, i "El desconegut", amb dos premis Goya 2018.

És una sèrie original de Movistar+ produïda en col·laboració amb Vaca Films.

El thriller ha comportat un treball de documentació i investigació. Combina entreteniment amb una trama de plena actualitat i una perspectiva poc coneguda de la tasca policial. Segons remarca la productora, des de l'11 de març de 2004 Espanya és un dels països amb més operacions antiterroristes del món.



Com actuen i viuen els agents

A través dels sis capítols es podrà veure com actuen i viuen els membres de la Unitat d'Investigació liderada per la cap, la Carla. "Persones normals i anònimes capaces d'aconseguir victòries extraordinàries destaquen".

Els membres estan interpretats per Nathalie Poza en el paper de Carla Torres, Michel Noher, com a Marcos, Cap del Grup d'Investigació i parella de la Carla, amb qui es troba en ple tràmit de divorci; Marian Álvare que és la Miriam; Luis Zahera que interpreta a en Sergio; l'actriu espanyola d'origen persa Fariba Sheikhan com a l'agent Najwa; Raúl Fernández de Pablo interpretant a en Roberto, y Carlos Blanco convertit en Pablo.

Dos dels protagonistes, Michel Noher i Carlos Blanco, van participar als rodatges de l'Alt Empordà.

Detenció del líder terrorista

La sèrie comença amb la detenció del líder terrorista més buscat del món i que converteix al país en el principal objectiu terrorista.

De forma discreta, sense que la població ho sàpiga, la Unitat Especial contra el terrorisme jihadista, liderada per Carla Torres, comença les investigacions i la tasca policial per desarticular als terroristes. Al mateix temps, intenten resoldre els conflictes de les vides personals.

Beta Film serà l'encarregada de distribuir els drets de la sèrie que HBO ha comprat els drets per a Llatinoamèrica.