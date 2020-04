Tastos online de vins de la DO Empordà

El Consell Regulador de la DO Empordà i els cellers empordanesos programaran cada dissabte un tast online a través del seu canal d'Instagram dins la campanya #EmpordaDesdeCasa.

El proper tast anirà a càrrec del sommelier i cap de sala del Restaurant Vicus, Gerard Geli. Es tastaran dos vins rosats de la denominació: Ullones, del celler Oliveda, i Lladoner, del celler Martí Fabra. Els winelovers que ho desitgin poden adquirir les ampolles a la botiga online de la cadena Wine Palace, que fa una oferta especial amb els dos vins i s'encarrega de dur-los a casa dels interessats. Els tastos online es van iniciar el cap de setmana passat amb la participació de la sommelier del Celler de Can Roca, Audrey Doré, i la xef Iolanda Bustos.

El proper tast serà dissabte a les dotze del migdia.

El Consell Regulador de la DO Empordà i els cellers empordanesos han posat en marxa, a més, la campanya #EmpordaDesdeCasa que proposa consumir vins de la denominació des de casa per mirar de reactivar les vendes que pràcticament s'han aturat.

Des de mitjans del mes passat, el consell regulador i els cellers empordanesos han fet una crida perquè els seus usuaris de Facebook, Twitter i Instagram consumeixin vins empordanesos des de casa i ho comparteixin a les seves xarxes socials amb l'etiqueta #EmpordaDesdeCasa.

Diversos enòlegs, sommeliers, restauradors o periodistes s'ha adherit a la campanya publicant vídeos on en primer lloc animem a la població a quedar-se a casa i després proposen un brindis amb un vi DO Empordà per agrair la feina dels col·lectius que lluiten contra el coronavirus o per donar suport a sectors, com el de la restauració, que també travessen moments molt difícils.

Segons les primeres estimacions dels cellers empordanesos, la venda de vins DO Empordà han registrat un descens mitjà del 90% des de l'aplicació de les mesures de confinament a causa de la crisi del coronavirus. Un 40% dels cellers, especialment els més petits, asseguren que la disminució és del 100%.

Ara mateix, els únics punts de venda oberts són les botigues online dels mateixos cellers, les botigues de barri i supermercats i l'exportació, tot i que tots els canals registren caigudes generalitzades de la demanda. Els cellerers estan 'molt preocupats' per la situació però alhora actius per afrontar una realitat adversa.