Els professionals sanitaris de l'àrea de Roses animen a respectar el #quedatacasa

Els professionals sanitaris de l'àrea de Roses han llançat un emotiu missatge a través de les xarxes socials. Els professionals que donen servei a Roses, Castelló d'Empúries, Empuriabrava, Cadaqués, Pau i Palau són considerats un servei essencial, i per això segueixen donant servei, tot i que amb algunes limitacions.

Equipats amb vestits de protecció especial, guants i mascaretes, els treballadors han volgut agrair a tota la població per l'ajuda i col·laboració durant aquest dur període de confinament, que busca evitar l'expansió del coronavirus. A més, el vídeo també busca seguir animant a la ciutadania per quedar-se a casa complint les restriccions

En el vídeo que han llançat van mostrant els sanitaris realitzant les seves tasques als seus llocs de feina, i exhibint missatges carregats d'optimisme i positivitat, com ara: "tot anirà bé", "gràcies per ajudar-nos", "nosaltres treballem per tu" o "jo surto per tu".