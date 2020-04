L'Hospital de Figueres registra dues noves morts i l'hospital d'Olot una

La Fundació Salut Empordà ha confirmat aquest dilluns la mort de dos pacients més per coronavirus i s'eleva fins a 14 el total de defuncions registrades per l'ens. Avui també s'han detectat sis nous positius, que sumen fins a 235 els contagis confirmats. En aquests moments 49 són professionals, 3 més que ahir, i s'han donat 4 altes hospitalàries. En total, se n'han fet 77.

A l'hospital de Figueres, hi ha 28 pacients ingressats per covid-19, dos dels quals estan greus amb ventilació, segons publica el Setmanari Empordà, i hi ha 13 persones més en tractament al centre sociosanitari Bernat Jauma i 6 més a la Clínica Santa Creu. Aquesta passada nit s'ha derivat un malalt crític intubat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La Fundació Salut Empordà disposa de 95 llits lliures.

La Fundació Hospital d'Olot Comarcal de la Garrotxa, per la seva banda, ha informat que s'ha registrat la nova víctima mortal.

Una persona d'avançada edat amb patologies prèvies que eleva a 27 el nombre total de morts per coronavirus des de l'inici de l'emergència sanitària. Actualment hi ha un total de 45 persones ingressades amb covid-19 i 62 professionals sanitaris infectats.

D'altra banda, però, s'han recuperat tres professionals més que eleven a 13 el nombre de sanitaris que ja s'han reincorporat a la feina després d'estar de baixa per coronavirus.