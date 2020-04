Figueres donarà ajudes de fins a 1.000€ als establiments que posin mesures de seguretat contra el coronavirus

L'Ajuntament de Figueres destinarà 200.000 euros en subvencions per a aquells negocis que implementin mesures de seguretat contra el coronavirus un cop s'aixequi l'estat d'alarma. Es tracta d'ajudes de com a màxim 1.000 euros per establiment i sotmeses a les accions que cadascun prengui. Algunes de les mesures són la instal·lació de mampares, la utilització de guants, col·locar màquines de cobrament automàtiques o de purificació d'ozó. Les ajudes que prestarà el consistori tindran, a més, caràcter retroactiu.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, assenyala que l'objectiu és donar un impuls al comerç i al consum local. A més, també es pretén donar seguretat als clients quan vagin a comprar a les botigues de la ciutat.

