Una figura imprescindible per a la transformació de Figueres

En el darrer ple de l'Ajuntament de Figueres es va aprovar la proposta de la Comissió Avaluadora per cobrir la plaça de director d'Urbanisme.

Segurament, la majoria dels figuerencs i figuerenques es pregunten per què ens és tan necessària aquesta figura? La resposta és molt simple i no cal buscar-hi altres interpretacions; la ciutat no es pot permetre seguir en la mateixa línia dels anteriors governs municipals, dels últims dotze anys; els mateixos que no han mostrat cap interès pel desenvolupament urbanístic de Figueres i de la seva àrea. Els mateixos que en un context de crisi mundial sanitària, econòmica i social, aprofiten l'oportunitat, amb comentaris de caràcter populista enrabiat, per intentar erosionar un govern.

En tots aquests mesos no he volgut entrar en polèmiques, de molts comentaris i acusacions lliures, pensant en la bona voluntat i l'idealisme que tots els representants dels partits volíem: el millor per a Figueres; però sí que, avui, crec que he de donar la meva versió dels fets i l'opinió.

També, els nostres conciutadans/es es pregunten: per a qui va encaminada la decisió adoptada? La resposta no pot deixar cap mena de dubte: pel present i pel futur. Ens cal tenir posat l'enfoc precís, amb llums llargues, sense oblidar que el més important passa per entomar de forma coordinada (Ajuntament, Diputació, Generalitat, Estat espanyol, iniciativa privada) les prioritats que ens cal adoptar per la reactivació econòmica i social.

És necessari invertir en els elements estratègics que ens facin créixer i ens ajudin a captar inversió i riquesa. I, sense dubte, l'Urbanisme és una àrea clau per al desenvolupament del projecte de Figueres.

No estem davant d'un càrrec de confiança, el que acabem de contractar és un directiu i ho hem fet de manera transparent.

Resultat, el Sr. Camil Cofan (Figueres, 1959). Arquitecte urbanista i actual sub-director general d'Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb un extensíssim currículum que avala la seva trajectòria com a urbanista de reconegut prestigi, que amb anterioritat, va treballar a l'Ajuntament de Girona com a arquitecte municipal i en l'Oficina del Pla General de Girona i essent el Cap Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a la demarcació de Girona.

Pensar que un servidor entra en política als meus 65 anys per posar a dit un familiar que actualment és alt funcionari de la Generalitat, amb àmplia i sòlida experiència i amb càrrec fix és faltar a la professionalitat del Sr. Camil Cofan, i a la meva honestedat i integritat com a persona.

Honestedat, joc brut i mentides. Això no és el que tenien en el guió aquells que han governat la ciutat ens els darrers dotze anys? Feien veure que en realitat gestionaven ordenadament el present i el futur? Res més allunyat de la realitat, les conseqüències han estat ben palpables, deixant-nos la ciutat en els nivells més baixos que mai havíem conegut.

Per a una bona gestió és necessari talent. Per captar aquest talent, les empreses necessiten retribuir bé; i l'administració també ho fa amb els seus càrrecs tècnics i polítics.

Vull pensar que els 64.000 euros del Sr. Masquef com a diputat d'Esports i vicepresident II del Patronat Turisme de la Costa Brava de la Diputació de Girona, i els 74.000 euros del Sr. Amelló com a diputat de la Generalitat de Catalunya; tots dos compaginant les seves tasques d'oposició a l'Ajuntament de Figueres, són ben merescuts i no discuteixo que en un moment com aquest on Turisme i Esport, i Parlament tenen activitat nul·la, no prenen mesures solidaries amb la situació de pandèmia actual perquè consideren que estan treballant en plans de present i futur.

Com a servidors públics hem d'estar sotmesos al control de la funció pública que exercim i a la crítica que pugui formular l'opinió pública, però el que no ens podem permetre és no ser honestos, jugar brut i mentir.