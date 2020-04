Les Fires de Figueres, virtuals i marcades pel confinament

Figueres celebra des de dissabte passat les Fires i Festes de la Santa Creu virtualment, marcades pel coronavirus. El dissabte 25 d'abril ho va fer amb el xupinasso del Cafetó, el pregó alternatiu que cada any segueix al pregó tradicional de l'Ajuntament que enguany no s'ha pogut celebrar. Tot i això, el consistori ha programat per aquest dijous un pregó virtual que anirà a càrrec del personal sanitari de l'Hospital de Figueres. Amb aquesta iniciativa es pretén fer un homenatge a la tasca i a l'esforç del personal sanitari. Tindrà lloc el dia 30 d'abril, a les 12 del migdia.

Malgrat que tots els actes presencials han quedat suspesos, aquest dimarts al matí la Colla Castellera de Figueres ha vestit la "Monturiola", l'estàtua situada al peu de la Rambla. Es tracta d'un esdeveniment que els castellers celebren cada any, però enguany atenent al context de crisi sanitària derivada del coronavirus, a més de la camisa lila de la colla, la "Monturiola" lleuix una mascareta.

Els Merlots fa dies que treballen amb l'Ajuntament per aconseguir que estigui a punt per a abans del pregó oficial de la Festa Major, que es farà aquest 30 d'abril. David Pujol, el president de la Colla, explicava que no desvestiran a la Monturiola fins que acabi l'estat d'alarma.

Per altra banda, l'Ajuntament ha programat una simulació virtual dels focs artificials que posen punt i final a les festes de la Santa Creu, el proper 3 de maig a les 20.15h.

L'Ajuntament de Figueres també ha posat els canals de comunicació del consistori per tal de fer difusió dels actes virtuals que han programat entitats de la ciutat, posant-s'hi en contacte i des d'on s'anunciaran els actes virtuals previstos.