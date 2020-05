Figueres aprova modificar el pressupost per poder ampliar fins a 300.000 euros els ajuts al comerç

L'Ajuntament de Figueres, en el ple d'ahir, va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit destinada a ampliar fins a 300.000 euros el fons de subvencions per als establiments que implementin mesures de seguretat arran de la COVID-19.

Segons va plantejar l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), quan van fer públic el fons inicial de 200.000 euros «varen rebre una allau de trucades». Va explicar que, davant l'interès pels ajuts, van decidir ampliar els fons. Va apuntar que després de l'aprovació queden quinze dies d'exposició pública i va afegir que durant aquesta setmana la Junta de Govern aprovarà les bases d'accés als ajuts. Lladó va indicar que la idea és poder començar el lliurament d'ajuts tan aviat com es pugui.

Han avançat que els establiments comercials i de restauració que hagin implementat mesures o que tenen previst implementar-ne s'hi podran acollir i rebran un ajut de fins a un màxim de 1.000 euros.

També s'hi podran acollir tots els establiments i empreses que tinguin servei d'atenció al públic presencial i implementin elements estructurals com són la instal·lació de mampares, les màquines de purificació d'ozó, les màquines de cobrament automàtiques o altres mesures que recomanin les autoritats sanitàries.

Es tracta d'una de les mesures incloses en el pla de reactivació econòmica que està elaborant l'Ajuntament de Figueres. L'objectiu és potenciar l'activació del comerç i donar seguretat i confiança als clients perquè vagin a comprar als establiments de la ciutat.

En el torn de debat, Jordi Masquef (JuntsxCat) va considerar que, tot i el seu vot favorable, el seu grup hauria preferit un gran acord de ciutat.

Es va mostrar molt interessat en els ajuts al comerç i la restauració i va fer saber que avui faran arribar unes bases de subvencions redactades a partir d'un estudi de dret comparat i mesures extraprobables.

Manel Rodríguez (Junts per Figueres) va considerar «molt important ajudar un comerç que ja passava per una situació complicada». Va proposar la creació d'una plataforma local de venda en línia que pugui servir productes a domicili. Va demanar agilitat a l'hora de distribuir els ajuts. «Que no es tardi a pagar fins a finals d'any», va dir.

El portaveu de Ciutadans, Héctor Amello, va valorar d'insuficient la quantitat aprovada. Segons ell, 300.000 euros són molt poc quan en anys anteriors l'Ajuntament havia destinat 350.000 euros a fer viable un sol negoci. Va demanar que l'Ajuntament es plantegi ampliar el fons d'ajuts.

En el tancament del debat, l'alcaldessa va apuntar que segons la demanda l'Ajuntament podria ampliar el fons d'ajuts. També va apuntar que l'equip de govern ha consultat els comerciants per poder saber les seves necessitats.