Roses neteja les platges i el passeig marítim aprofitant l'inici del desconfinament

L'Ajuntament de Roses ha iniciat el condicionament de les seves platges després que la ciutadania hagi optat per passejar-hi durant els intervals que poden sortir de casa. El consistori també ha aprofitat l'inici de la fase zero del pla de desconfinament per intensificar la desinfecció del passeig marítim, després que sigui una de les zones amb més concurrència per a esportistes, gent gran i infants.

Una màquina perfilant la sorra d'una platja de Roses - ajuntament de Roses

El consistori també està perfilant la sorra de les platges per tal de deixar una superfície més planera i millorar les condicions del passeig. Aquest cap de setmana es va perfilar la platja Nova, el dilluns van començar la de la Salatar i Santa Margarida i al llarg de la setmana també ho faran a les platges de Canyelles i Almadrava.

