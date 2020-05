Figueres modifica el pressupost per finançar la Fundació Clerch i Nicolau

L'Ajuntament de Figueres, en el seu últim ple, va aprovar la modificació del pressupost per tal de disposar de fons per atorgar una subvenció a la Fundació Clerch i Nicolau. La modificació afecta el conveni de l'Ajuntament amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà pel manteniment de l'oficina comarcal del consumidor.

L'acord va tirar endavant amb dotze vots a favor. Van ser onze vots de l'equip de govern d'ERC, PSC i Guanyem Figueres i un de l'oposició. Set regidors de Junts per Figueres van votar en contra i un no va poder votar perquè era un ple telemàtic. El mateix va passar amb un altre regidor.

El regidor de Junts per Figueres, Josep Maria Bernils. Va criticar que la modificació de crèdit fa servir recursos fixats en un conveni anual que té l'Ajuntament de Figueres amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà pel finançament de l'Oficina del Consumidor de l'Alt Empordà. Bernils va precisar que Junts per Figueres és conscient de les necessitats de la Fundació Clerch i Nicolau, però va recordar que arran de la crisi sanitària hi ha partidesal pressupost que no podran ser executades i que podien haver servit per dotar la subvenció. Va apuntar que el conveni per al sosteniment de l'oficina del consumidor no ha estat renunciat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Va explicar que l'oficina ha estat oberta durant la crisi sanitària i que les previsions apunten que se li girarà més feina quan acabi el confinament. Va avisar que l'oficina farà serveis als ciutadans de l'Alt Empordà, «malgrat aquesta decisió de l'Ajuntament de Figueres». Va demanar el motiu de la decisió.



Núria Galimany

Durant el ple va intervenir Núria Galimany de Junts per Figueres. Galimany va recordar que forma part del Patronat de la Fundació Clerch i Nicolau. Va demanar a l'equip de govern que en el moment d'establir el pressupost de la Fundació estudiïn bé totes les partides perquè no succeixi «el que està passant»

Va aprofitar per dir que en el moment actual el servei de la Fundació Clerch i Nicolau serà molt important. Va recordar que s'han d'adecuar espais per garantir la continuïtat del servei. La Fundació Clerch i Nicolau és la seu de la UNED, del Consorci de Normalització Lingüística de l'Oficina Municipal d'Escolarització de Figueres i és Centre Col·laborador d'ACTIC de la Generalitat.

Va preguntar per la diagnosi de l'estat de l'edifici de la Fundació . «Sabem que no s'ha demanat», va subratllar. Va considerar que la modificació de crèdit no s'hauria d'haver tret de la partida de l'oficina d'atenció al consumidor.



L'alcaldessa

L'alcaldessa, Agnés Lladó (ERC), va apuntar que explicarà per escrit la minorització de l'assignació pressupostària de l'oficina del consumidor. Va definir de molt necessari l'ingrés econòmic a la Fundació Clerch i Nicolau, «precissament per garantir la seva subsistència».

Va definir l'acord com una modificació de crèdit tècnica per poder pagar els sous dels treballadors de la Fundació. «Ens trobàvem que hi havia el pressupost del 2020 en exposició pública i el que es fa és aprofitar un excedent d'una partida del pressupost del 2019 que quan quedi aprovat el pressupost del 2020 quedarà regularitzada», va explicar.

Va reblar que no podien deixar els treballadors de la fundació sense cobrar. «El que hem fet ha estat buscar els diners i demostrar que es creu amb la fundació», va reiterar.



«Pagafantes»

El regidor d', Empresa, Ocupació i Serveis Socials, Jesús Quiroga (ERC), va recordar que la dependència econòmica de la fundació envers l'Ajuntament és del 100%. Sobre el tema de partida va apuntar que aquest any l'Ajuntament ha regularitzat quotes anuals pendents de l'antic equip de govern. «Per tant, el que hem fet ha estat regularitzar la situació amb el Consell Comarcal». Va avisar que avaluen les factures compromeses amb el Consell Comarcal i dimensionen si de veritat el que l'Ajuntament paga es correspon amb els serveis oferts. Va apuntar que a pesar de ser políticament incorrecte, creuen que Figueres no ha de ser el «pagafantes» de serveis mal dimensionats.