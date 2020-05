L'ABS de l'Escala fa un primer pas per recuperar l'activitat assistencial a partir del dilluns

L'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l'Escala, fa un primer pas per recuperar l'activitat assistencial a partir del dilluns. Segons informa la Fundació Salut Empordà, es preveu que serà "un procés progressiu" que s'allargarà en el temps, per garantir la seguretat d'usuaris i professionals. En aquesta primera fase, els vuit consultoris locals continuaran tancats i l'atenció se centralitzarà al CAP Moisès Broggi de l'Escala. Hi haurà cada dia dos metges per atendre els pacients de referència, i sempre es prioritzarà la visita a través de trucada o videoconferència. Només en els casos en què sigui imprescindible, es farà presencial o bé el metge es desplaçarà al domicili del pacient.

L'inici de la represa de l'activitat assistencial a l'ABS també inclou altres canvis. Pel que fa als infants, fins ara només s'han mantingut les visites de pediatria als menors de 15 mesos. A partir de dilluns, però, s'amplien a les criatures més grans que, complint amb el calendari, s'hagin de vacunar. En atenció odontològica, es continuarà oferint el mateix nivell d'assistència que ara: urgències amb trucada prèvia per valorar la necessitat de la visita.

Segons subratlla la Fundació, "cal tenir en compte que la pandèmia del coronavirus obliga a posar en marxa una sèrie de mesures per a garantir la seguretat dels usuaris i dels professionals de l'ABS l'Escala". Per això, Salut Empordà fa una crida a la "responsabilitat" de la ciutadania. Demana als pacients que siguin puntuals a la visita el dia i hora en què se'ls citi –mai sense antelació- i que, un cop al CAP, segueixin les noves normes de funcionament.

Com ja s'ha fet durant aquesta situació excepcional, no es permetrà l'entrada d'acompanyants, només en els casos de les persones menors d'edat o dependents. I es reforçarà la neteja dels espais, principalment dels consultoris després de cada visita.

Entre les mesures que afectaran directament els usuaris, hi ha la restricció de l'accés a l'edifici i la reducció de la capacitat de les sales d'espera per evitar aglomeracions. Es posaran a la seva disposició mascaretes i solució alcohòlica perquè puguin fer el rentat de mans. I es reforçarà la protecció dels treballadors instal·lant panells de metacrilat al taulell.

