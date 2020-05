Els taxistes de Roses desinfecten els vehicles amb 2 màquines d'ozó a les parades

Els taxistes de Roses desinfectaran tots els seus vehicles amb dues màquines d'ozó que podran instal·lar a les parades de taxi del municipi. D'aquesta manera, quan acabin d'un servei aniran fins a una de les dues parades i podran netejar els vehicles amb les màquines d'ozó per tal d'aconseguir una higienització i esterilització. Una vegada comencin un altre servei, els clients tindran més garanties que no es propagui el virus a l'interior i també evitarà contagis dels taxistes. L'Ajuntament de Roses ha col·locat dos punts de presa elèctrica a les parades per tal que els taxistes puguin endollar la màquina per desinfectar els cotxes.

La desinfecció per ozó té una major efectivitat que les neteges manuals, ja que permet omplir un espai tancat sense presència de persones amb aquest gas d'efectes antibacterians i antivirals, aconseguint arribar allà on la neteja manual no pot.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus