Allau de compradors als estancs del Pertús per l'aixecament de restriccions a França

Els estancs del Pertús registren llargues cues de compradors francesos.

L'alleujament de les restriccions de mobilitat per part de França en relació al coronavirus ha suposat una allau de compradors que s'acumulen a les voreres i la carretera des de primera hora del matí.

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha explicat que des d'avui França permet moure's a cent quilòmetres "han detectat de bon matí aquestes cues".

Segons Martínez, "s'ha treballat coordinadament la Policia Local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, amb gendarmes francesos i l'Ajuntament del Pertús" per tal d'ordenar l'allau de compradors. L'alcaldessa ha explicat que se'ls ha ordenat fent cua en territori francès -una vorera és espanyola i l'altra francesa- i "ordenadament van creuant per entrar als estancs". "Llavors ara les cues i l'ordre ho mantenen a territori francès", ha dit Martínez.

El sergent de la Policia Local de la Jonquera, Alonso Caballero, ha explicat que des de bon matí ja s'hi han trobat amb un miler de persones que havia accedit al Portús. El caos s'ha fet evident al llarg del matí i fins i tot s'han produït disputes entre clients per no respectar l'ordre d'espera. Pels volts de les 12 del migdia, el trànsit ha caigut notablement mentre les cues als estancs persistien. I és que la Gendarmeria francesa ha optat per tancar l'accés al municipi per descongestionar-lo de compradors.

El principal motiu de l'allau ha estat la compra de tabac, que a Espanya es ven a la meitat de preu que a França. La Brigitte i la seva filla han vingut des de Perpinyà i han fet unes 4 hores de cua fins a poder comprar les cigarretes. "Està molt mal organitzat, podrien haver previst que avui els francesos aprofitaríem per venir a comprar", ha lamentat. Als supermercats també hi havia moviment de clients francesos tot i que amb menor mesura, mentre que les botigues de roba i complements continuaven tancades.

Els negocis del Pertús van veure com les restriccions de mobilitat buidaven de sobte de clients francesos. L'alcohol i el tabac són dos dels productes que més adquireixen.