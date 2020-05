Indignació a Figueres pel bany d'uns joves que s'han encarat amb personal de l'Hospital

Un grup de joves ha entrat a la piscina municipal de Figueres saltant la tanca i banyant-se en el recinte, tal com han denunciat els treballadors de l'hospital amb un vídeo que ràpidament ha corregut per les xarxes. Els autors dels fets han increpat a diverses persones que els retreien la seva acció. Precisament per les xarxes, l'alcaldessa Agnès Lladó i Pere Casellas, vicealcalde de la ciutat, han expressat el seu rebuig als fets via xarxes socials, i han dit que "la majoria de la gent es porta bé, però que hi ha incívics que ens posen en perill a tots".



"És un acte lamentable, i l'estem perseguint, com tots els altres", han afegit.



La Guàrdia Urbana investiga el cas per a poder atrapar els autors de l'assalt al recinte municipal tancat.



Molt preocupada i cansada de l'incivisme i irresponsabilitat d'una part de la ciutadania que sembla que el #Covid_19 no vagi amb ells. No hi ha ningú immune. Siguem prudents i responsables.

Com @ajfigueres @perecasellas @GU_Figueres ho tenim clar tolerància zero a l'incivisme https://t.co/IRl2Pb82lJ — Agnès Lladó Saus ??? (@ALladoSaus) May 9, 2020