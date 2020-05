Identifiquen tres persones que van accedir a la piscina municipal de Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha identificat tres persones que el divendres passat van accedir a la piscina municipal descoberta. Es tracta de tres joves de 19, 24 i 27 anys que viuen en un habitatge ocupat a dins mateix de Figueres. Ara, la Guàrdia Urbana ja està tramitant les denúncies per saltar-se les restriccions de mobilitat i per haver incomplert l'ordenança de civisme i convivència pel fet d'accedir en instal·lacions municipals fora dels horaris autoritzats. Un dels tres identificats va donar dades falses i també el denunciaran per aquest fet.