Joan Alsina recull fons per al Geriàtric de Cadaqués corrent dins de casa seva

Joan Alsina és un aficionat a les curses a peu que no ha volgut quedar al marge dels actes solidaris que lluiten contra la pandèmia del coronavirus.

En aquests moments, des de casa seva estant, està complint el repte de córrer 50 quilòmetres en el passadís de l'habitatge per a recaptar fons destinats a la Residència Geriàtrica l'Hospital de Cadaqués, localitat on viu.

Ell mateix, amb el vocabulari salat propi de la població, explica en el seu perfil de Facebook que "a principis d'abril, davant sa impossibilitat de córrer els 100 kms a Calella, vaig decidir fer-los en sa cinta, de casa. Ara que mos anem desconfinant, pro toca encara ser prudents, en faré 5, aquesta vegada pel passadís de casa".

"El repte que jo em proposi és doble: D'una banda acabar els 50 kms per posar fi al confinament esportiu a casa. Que entre tots, mostrant sa nostra solidaritat amb sa nostra gent gran que tant han sofert sa pandèmia, puguem aconseguir uns dinerons que segurament que a ses nostres residències els hi aniran molt bé. Sa residència que jo he triat és sa Residència de gent gran de Cadaqués. Vos animi a fer un donatiu, per petit que sigui, es nostros avis i sa gent que els està cuidant bé s'ho mereixen", explica.

El repte esportiu l'ha canalitzat a través del portal migranodearena.org. L'objectiu inicial era recaptar 400 euros, però aquest dimecres al matí ja n'havia recollit més de 800.