Comença la reparació de la bocana d'Empuriabrava malmesa pel Gloria

Empuriabrava recuperarà en les properes setmanes la seva bocana que va quedar malmesa pel temporal Gloria a principis d'aquest any. La tempesta va afectar principalment al dic de ponent i ara el refaran. També reforçaran l'espigó amb unes 4.000 tones de pedra i substituiran la balisa vermella per una de més visible i que s'ajusti a la normativa actual. Les obres també serviran per refer el camí que arriba fins a la zona del far, donant més amplada. Les obres duraran entre 5 i 6 setmanes.