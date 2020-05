Dos mossos d'esquadra salven «in extremis» la vida d'un jove a Figueres

Cedida per Mossos

Hi ha moments en què la vida pot dependre d'un segons i cal que aquell qui actuï per ajudar ho faci amb total professionalitat i efectivitat. És el cas que ens ocupa, el d'un jove de 25 anys de Figueres que va veure com tornava a viure gràcies a l'actuació dels serveis d'emergència.

El van salvar "in extremis" quan ja s'estava traient la vida. Concretament, els agents dels Mossos d'Esquadra -Ruben i Sandra- li van practicar les maniobres de reanimació amb èxit després de despenjar-lo junt amb Bombers d'un arbre.

Els fets es remunten a la matinada del 3 de maig, quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos de la comissaria de Figueres es van adreçar fins al carrer Via Làctia de la ciutat perquè una dona havia trucat al telèfon d'emergències demanant ajuda perquè el seu fill es volia treure la vida.

Quan els agents van arribar a la zona, van trobar la mare del jove en un camí. Aquesta, els va explicar tot nerviosa que el jove havia enviat un missatge al telèfon mòbil d'un familiar dient que volia llevar-se la vida. També adjuntava una nota de comiat, la fotografia d'una corda i la ubicació d'on pretenia fer-ho.



Ràpida ubicació

Els agents van demanar el telèfon mòbil a la mare per tal de trobar el seu fill el més ràpid possible. Juntament amb dos efectius del Cos de Bombers van iniciar la recerca a través d'un camp seguint la ubicació que els marcava el telèfon mòbil. La localització els va portar fins a un camp sembrat, un canyissar i una zona d'arbres.

"In extremis"

Mentre feien la recerca els agents van sentir les trencadisses d'unes branques i uns sorolls d'ofegament. S'hi van adreçar corrents, i en aproximar-se, van veure un jove que penjava d'un arbre, i que ja no es movia.

Un dels bombers es va enfilar a l'arbre per tallar la corda mentre la patrulla, formada per un mosso i una mossa, i un altre bomber, li aguantaven les cames per evitar l'ofegament.

De seguida van poder baixar el cos del jove fins a terra.

El noi estava inconscient i davant d'aquesta situació, la mossa li va començar a realitzar els massatges de reanimació cardiopulmonar, mentre que el seu company anava a buscar els serveis mèdics per acompanyar-los fins al lloc.

La víctima va començar a respirar i quan van arribar els servies sanitaris del SEM el van assistir.

Mentrestant, els mossos i els bombers van obrir camí entre el canyissar per treure el ferit amb la llitera fins a l'ambulància i traslladar-lo fins a l'Hospital de Figueres.

L'endemà els agents que van fer el seguiment del seu estat de salut, van saber que havien salvat la vida al jove, i que havia estat traslladat a l'hospital de Santa Caterina de Salt.