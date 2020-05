Empresaris d'hostaleria i comerç de Figueres demanen enllestir les obres de la casa natal de Salvador Dalí

Els empresaris de Comerç Figueres Associació, l'Associació d'Hotels de Figueres i l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà han demanat a l'Ajuntament de Figueres que desencalli les obres de la casa natal de Salvador Dalí. Segons els tres col·lectius, aquest equipament "és un pol d'atracció de visitants molt important per a la ciutat" i per això urgeix enllestir els treballs d'aquest espai. Per altra banda, els tres col·lectius consideren que millorar la neteja "és prioritari abans d'iniciar campanyes de promoció". Les entitats estan elaborant una llista amb propostes que consideren importants i properament les lliuraran a l'Ajuntament de Figueres. De fet, consideren el consistori "podria potenciar molt més" l'eix comercial de la ciutat.

Els empresaris del comerç i l'hostaleria de Figueres i l'Alt Empordà fan front comú per donar un impulsa a la capital de l'Alt Empordà. Els membres de Comerç Figueres Associació, l'Associació d'Hotels de Figueres i l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà han creat una taula de treball des d'on plantegen diferents accions que el consistori podria tirar endavant. De moment, encara estan acabant el document amb el llistat de projectes, però es preveu que aviat ja estigui acabat i el lliuraran a l'Ajuntament de Figueres.

Una de les peticions que fan al consistori és enllestir les obres de la casa natal de Salvador Dalí, ja que ho consideren "un pol d'atracció de visitants molt important per a la ciutat". A més demanen a l'Ajuntament que no visqui més d'esquenes al Museu Dalí. Per altra banda, creuen que l'Ajuntament ha de millorar la neteja de la ciutat. "Això és prioritari abans d'iniciar campanyes de promoció", han afirmat en un comunicat.

A més, les tres entitats consideren que el consistori no aprofita tot el potencial que té la ciutat, com ara l'estació del tren d'alta velocitat, la zona fronterera o la proximitat del mar. En aquest sentit, el col·lectiu també ha plantejat propostes per dinamitzar l'eix comercial. "La ciutat compta amb un centre comercial a cel obert que es podria potenciar molt més", han afegit.

Els col·lectius han insistit en la importància de tirar endavant accions per reactivar el comerç i l'hostaleria de Figueres perquè els empresaris es troben en "una situació crítica". Dins del document de propostes que estan elaborant, hi ha accions prioritàries però la majoria d'elles van més enllà de la crisi sanitària i projecten un model de ciutat en 10 o 15 anys. Les tres entitats representen més de 500 empreses que generen uns 7.000 llocs de treball.