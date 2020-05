CSIF demana la dimissió del director dek Puig de les Basses per la «nefasta» gestió de la crisi sanitària

El Centre Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) demana la dimissió del director del Centre Penitenciari Puig de les Basses de Figueres, Francisco Lisa. Els motius, argumenta el sindicat, és la "nefasta" gestió que Lisa està duent de la crisi del coronavirus a la presó. En un comunicat, el CSIF assegura que s'impedeix als treballadors portar mascareta "per no generar alarma" entre els interns. També denuncien que des de la direcció s'incompleixen manaments judicials en relació a les proves diagnòstiques que s'han de realitzar i, a més, alerten de falta d'Equips de Protecció Individual (EPI). En aquest sentit, CSIF reclama que es reposin de manera contínua com sí passa en altres presons catalanes.

El sindicat també considera que s'ha produït una divisió dins del propi equip directiu i en fan responsable a Lisa i a la subdirectora de Tractament del centre. El CSIF lamenta que en ocasions han tingut més "complicitat" amb els interns que amb el personal i carrega contra el "grup de comandaments col·laboracionistes" del director a qui acusen de no posar en qüestió "res més enllà de la cafeteria" de la presó alt-empordanesa. "Ben diferent seria la posició de Lisa si al davant tingués més professionals capaços de fer-se valer i qüestionessin sense embuts la seva manera de fer", remarca el comunicat.

Segons relata el CSIF, la gestió a nivell regimental ha estat "caòtica i amb total menyspreu i manca de respecte cap els treballadors del centre", als qui, segons el sindicat, posen en perill contínuament, be sigui per les seves decisions o per la inacció davant els conflictes. "La baixada de pantalons amb els delinqüents és una pràctica habitual", lamenten.

En aquest sentit, asseguren que s'han patit diverses situacions greus, amb amenaces, desobediències, agressions o fins i tot plantades d'interns i desordres col·lectius. Segons el CSIF, aquestes situacions no només no han tingut conseqüències, sinó que han servit com a "moneda de canvi amb la que els instigadors negocien determinats privilegis".

"Fins i tot, s'ha evitat utilitzar altres recursos contemplats a l'ordenament jurídic, com poden ser les peticions de 1er grau d'interns realment conflictius o gestionar conduccions a altres centres", com sí ha passat en altres presons catalanes. El sindicat explica que d'aquesta manera es trencarien possibles grups de pressió.

Finalment, l'escrit acaba recordant que el sindicat "sempre ha tingut una postura constructiva" en relació a la gestió de la crisi del coronavirus, i carreguen contra la conselleria de Justícia i la Secretaria de Mesures Penals Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV), com a òrgans responsables de la gestió de la presó de Puig de les Basses.

