Detenen un conductor després de fugir a Figueres i d'una persecussió per diverses poblacions

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Figueres, un home de 59 anys, que conduïa sense carnet, va fugir en ser aturat i va protagonitzar una persecussió policial per diverses poblacions. Va ser localitzat a Cabanes però no se'l va poder aturar fins a Mollet de Peralada amb l'ajuda de diverses patrulles policials.

Quan va ser aturat pels agents la primera vegada, a Figueres, es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i drogues i, a més, gairebé atropella un agent dels Mossos durant la fugida.

La detenció es va produir el 23 de maig i se li imputen un -delicte de conducció temerària, un altre per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i finalment per un delicte de negativa a sotmetre's a les proves de drogues i alcohol. També se li van obrir diligències penals com a presumpte autor d'un delicte de resistència i atemptat als agents de l'autoritat.

Una patrulla de paisà va observar al carrer Doctor Ferran de Figueres, un vehicle realitzant una maniobra estranya, motiu pel qual el van aturar. Eren al voltant de les sis de la tarda.

Els agents van veure que l'home feia una forta olor a alcohol i presentava signes evidents d'anar sota els efectes de begudes alcohòliques. En comprovar la documentació del vehicle, van comprovar que no tenia assegurança obligatòria ni la ITV en vigor.



El conductor fuig

Quan els agents van informar a l'home que seria denunciat i que se li farien les proves d'alcoholèmia, va arrencar el cotxe i va fugir. Un agent va haver de saltar per no ser atropellat.

Va desaparèixer i es va haver de muntar un operatiu per localitzar-lo. El conductor tenia una ordre de recerca i detenció emesa per un jutjat de Figueres vigent.

La mateixa patrulla de paisà va localitzar el fugitiu amb el seu vehicle prop de la població de Cabanes.



En contra direcció

Aquest, en veure la patrulla, va començar a conduir temeràriament per dintre de la població de Cabanes en contra direcció i pujant damunt de diverses voreres. Després es va dirigir a Sant Climent Sescebes i posteriorment cap a Peralada.

Quan es trobava a la població de Mollet de Peralada amb l'ajuda d'altres patrulles, els mossos van aturar l'home i el van detenir.

El detingut, que tenia antecedents, va passar el dia 24 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.