Desarticulen a Figueres i Sevilla un clan familiar de tràfic internacional de marihuana

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat una banda formada per un clan familiar que es dedicava al tràfic internacional de marihuana.

Els membres del grup criminal estaven assentats a Sevilla, Figueres i Perpinyà. El clan anomenat "Els Porros" estava sota vigilància policial desdel 2017 i aquest maig s'ha portat a terme l'operació policial que ha acabat amb 16 detinguts, set d'ells a la província de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, i la resta, a Sevilla.

A banda, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han confiscat armes de foc, vehicles, joies i gran quantitat de diners en efectiu, més de 380.000 euros.

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional consideren que amb l'operació s'ha desarticulat aquest "actiu i violent" clan familiar, que durant els últims anys s'havia fet molt fort en la venda de la droga a França.

Un dels revòlvers comissats - GCivil i CNP

Es dona el cas que membres del clan també estan relacionats amb un tiroteig del 2019 a Figueres.

L'operació conjunta anomenada Florpaurda ha estat portada pels equips de Delinqüència Organitzada de la Policia Judicial (EDOA) de les comandàncies de la Guàrdia Civil de Girona i Sevilla i pel Grup 2n de la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria de la Policia Nacional de Dos Hermanas (Sevilla)

La investigació va començar el setembre del 2017 quan ambdós cossos policials de forma paral·lela van comprovar que un grup de persones estava transportat importants quantitats de marihuana des de diferents punts de la província de Sevilla fins a Figueres.

Els agents van poder constatar que els arrestats eren membres de clan familiar denominat 'Els Porros', assentats principalment a les localitats de Figueres, Dos Hermanas (Sevilla) i Perpinyà (França). Des d'aquí, segons la policia, es repartirien, segons temps i ocasió, una sèrie de tasques perfectament definides per facilitar tots els passos en el trasllat de la droga cultivada fins al seu últim esglaó: la seva venda a organitzacions de la resta d'Europa, principalment de França, obtenint amb grans beneficis.

En un comunicat conjunt, la policia assegura que van poder comprovar que hi havia un flux de vehicles de lloguer que, procedents de Sevilla, accedien a un garatge-soterrani d'un edifici d'habitatges situat a Figueres, estratègicament situat en una de les principals vies d'entrada de la ciutat.

Comptaven amb fortes mesures de seguretat per no ser detectats, canviaven habitualment de vehicles i rutes, per no cridar l'atenció, arribant a vegades a protagonitzar fugides entre controls policials".



Tiroteig el 2019 a Figueres ciutat

La investigació, en fase molt avançada, es va complicar quan tres dels membres del clan van ser víctimes d'un tiroteig amb armes automàtiques, a la ciutat de Figueres.

La policia investigarà a través de les proves de balística si les armes comissades hi ha les que es van utilitzar durant el tiroteig i per tant, es podria resoldre aquest fet.

Que va causar molta alarma a la ciutat de Figueres el setembre del 2019. Els fets es van produir a l'avinguda Vilallonga de la capital alt-empordanesa i va deixar tres ferits, dos de gravetat. Els autors van fugir i des del primer moment, la policia va creure que tot era una revenja per tràfic de drogues.

Arran del tiroteig, la banda va refer tota la seva estructura logística i 'modus operandi', i això va complicar les tasques policials per trobar on guardaven la droga.

Van construir un búnquer subterrani amb entrada camuflada on havien realitzat plantacions recentment i el nou centre logístic reunia totes les característiques d'un fortí, ja que es trobava vigilat permanentment amb personal amb armes de foc disposades per al seu ús per repel·lir qualsevol acció de bandes contràries.

Durant el transcurs de l'operació la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han comissat droga, armes, turismes i diners: destaquen per exemple, 3.698 plantes de marihuana de diverses mides; 280 quilograms de marihuana; 384.615 euros fraccionats en bitllets de diferent valor; una màquina de comptar bitllets; 13 turismes, diversos d'ells d'alta gamma i dues motocicletes de gran cilindrada, una d'elles robada a França.

Els agents també van trobar nombroses armes de foc, diverses armes blanques de grans dimensions i dues carrabines d'aire comprimit i una pistola llança-bengala. A més, balances de precisió i joies d'or, robins, maragdes, safirs i objectes valorats en més de 100.000 euros.

Així mateix, els agents van trobar maquinària per realitzar el centrifugat de marihuana amb la intenció d'obtenir el pol·len, que presenta la major concentració de principi actiu THC, així com una altra quantitat disposada per a ser processada i obtenir haixix.



Trajecte sense posar benzina

Els agents van comissar també un un turisme, al qual li havien retirat els seients posteriors per incorporar garrafes amb combustible, a les que incorporaven un sofisticat sistema de bombes per anar omplint el dipòsit del vehicle amb el qual podien realitzar tot el trajecte des de Sevilla fins a Figueres sense parar a fer gasolina.