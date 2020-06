Castelló d'Empúries suspèn la 30a edició de Terra de Trobadors

El municipi de Castelló d'Empúries no reviurà combats medievals aquest setembre ja que els organitzadors de la fira de Terra de Trobadors han decidit suspendre l'edició del 2020. Aquest any coincidia amb el 30è aniversari d'aquest esdeveniment medieval. La coordinadora municipal encarregada de l'organització de l'acte ha decidit aquest dimarts al vespre per unanimitat que optava per ajornar fins al 2021 la 30a edició. El motiu és que les condicions sanitàries que s'exigeixen per organitzar un esdeveniment de gran format com el de Castelló d'Empúries són complexes i per això prefereixen no posar en risc la seguretat dels visitants.

A més, els organitzadors també van coincidir en què no volien desaprofitar la 30a edició per fer una edició reduïda de la fira medieval. La darrera edició de Terra de Trobadors va reunir més de 45.000 persones i, de fet, és la festa medieval més important de tot Catalunya. Ara preveuen que el 2021 es recuperi el torneig medieval, el sopar caracteritzat i la resta d'actes com actuacions musicals i teatrals.