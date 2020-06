La crisi del coronavirus suposa una despesa extra de més de 800.000 euros a la Fundació Salut Empordà

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha destinat 810.835,23 euros a la lluita contra el coronavirus. Es tracta d'un fons que no estava contemplat en els pressupostos que cada any fa aquesta entitat que gestiona diversos centres de salut de l'Alt Empordà, entre els quals l'Hospital de Figueres. De la nova partida, gairebé 250.000 s'han dedicat a la compra de material sanitari necessari per lluitar contra la pandèmia, i 250.000 més a la contractació de nou personal, en concret de 153 professionals, entre el període que va del 16 de març a l'1 de juny. La resta -311.495,30 euros - s'han destinat a inversions i petites obres per adaptar les instal·lacions dels centres que gestiona la FSE.

Entre aquestes inversions, hi ha la compra de vuit monitors per la Unitat de Monotorització (UMO) del servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres, i que han costat 53.240 euros, una rentadora pel servei de bugaderia o un aparell necessari per a les esterilitzacions. En relació a les obres, està previst que al setembre s'acabin les que es van iniciar al març i que han de servir per millorar l'adaptabilitat dels centres a la pandèmia.

Entre els treballs que s'estan realitzant, hi ha la construcció del passadís exterior que connectarà l'edifici Est amb les Consultes Externes per tal de reduir de manera significativa el nombre de persones que passen per l'interior de l'hospital, rebaixant així el risc de contagi.

També s'ha creat una nova consulta al servei de Pneumologia, s'han adaptat sis box de la UMO per atendre pacients semicrítics, s'han fet obres a la cafeteria per separar usuaris externs de personal sanitari i s'han adequat habitacions i consultes del servei de Pediatria.

