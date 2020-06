Detenen un camioner a la Jonquera per manipular el disc del tacògraf amb un imant

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona han detingut un camioner a la Jonquera per manipular el disc del tacògraf amb un imant. També l'han denunciat administrativament per no portar el cinturó de seguretat.

L'arrestat és un home de 37 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Siviu (Romania). Està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de falsificació de document públic.

Els fets van succeir el passat 30 de maig durant un control de trànsit que es va muntar a l'AP-7, a l'altura del punt quilomètric 6,5, dins del terme municipal de la Jonquera. Al voltant de la una de matinada els agents van observar un camió que circulava molt ràpid per la zona del control i que el conductor no portava el cinturó de seguretat posat.

Els agents van aturar-lo i inicialment van denunciar el conductor per no fer ús del cinturó de seguretat. En fer una inspecció més exhaustiva del camió van observar que el disc del tacògraf presentava alguna irregularitat en els temps de descans.

Quan els Mossos li van demanar explicacions sobre les possibles manipulacions del disc, el camioner els va manifestar que portava enganxat a la roda un imant d'uns 3 centímetres que manipulava els sensors electromagnètics del tacògraf. Els agents van localitzar l'imant en la cinquena roda, lloc on es troba el sensor de moviment.

Davant les evidències, els agents van detenir el camioner com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de document públic.

El detingut, que no té antecedents, va passar el mateix dia a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.