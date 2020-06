Educació vol arribar a un acord amb Bàscara per «garantir l'educació» però avisa que farà «complir la llei»

El Departament d'Educació vol arribar a un acord amb l'Ajuntament de Bàscara que permeti garantir el dret a l'educació dels alumnes, tant del mateix municipi com de poblacions veïnes com Pontós. El conseller Josep Bargalló ha afirmat que estudiaran la proposta d'espais alternatius que fa l'ajuntament per comprovar si compleixen les condicions. "La meva voluntat és arribar a un acord, la meva obligació es fer complir la llei", ha dit Bargalló.

En aquest sentit, ha assegurat que l'escola de Bàscara "no està oberta de manera correcta" i ha obert la porta a utilitzar les instal·lacions d'alguna escola veïna actualment tancada. "Si en un lloc ens neguen espais, al costat ens en donen", ha apuntat el conseller.

