USTEC dona suport a l'Ajuntament de Bàscara per no obrir l'escola

El secretariat intercomarcal de Girona d'USTEC-STES ha donat suport a l'equip de govern de Bàscara sobre la seva decisió de no obrir l'escola del municipi. En un comunicat enviat aquest divendres, el sindicat afirma que s'oposen a la reobertura dels centres escolars pels riscos que comportaria un rebrot de la malaltia.

El sindicat considera que no es poden garantir totes les mesures sanitàries dins de les aules i que basen aquest posicionament en criteris tècnics.

Per altra banda, reafirmen que Educació dona instruccions confuses sobre la reobertura. Per això, des d'USTEC-STES demanen a la resta d'alcaldes gironins que prenguin exemple de l'Ajuntament de Bàscara i "posin per davant la salut dels seus conciutadans".

