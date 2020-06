Detenen un camioner a Capmany per utilitzar targetes clonades

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner per utilitzar targetes clonades per omplir el dipòsit i pagar peatges. Els agents de Trànsit van aturar el vehicle divendres passat a les sis de la tarda, en un control de transport muntat a l'AP-7 al pas per Capman. Circulava amb un camió de matrícula eslovena. Quan els mossos van inspeccionar el tacògraf digital del vehicle per controlar el temps de conducció i descans obligatoris, van observar que hi havia amagada una targeta de fidelitat, però que en realitat no contenia punts, sinó dades bancàries.

Tot seguit, van localitzar dues targetes més de les mateixes característiques, però també destinades a fer pagaments.

Davant les evidències, els Mossos el van detenir com a suposat autor d'un delicte de falsificació i tinença de targetes de crèdit i dèbit. L'home té 52 anys i és de nacionalitat sèrbia.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i va sortir en llibertat provisional.