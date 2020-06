Guanyem Figueres carrega contra Junts per gastar 5.000 euros en àpats

Guanyem Figueres denuncia que Junts s'ha gastat durant el 2019 un total de 4.920 euros de l'aportació que rep com a grup municipal en àpats en un hotel de la ciutat, que corresponen a 246 menús. El grup, amb major representació al plenari, va percebre 10.800 euros en concepte de despeses del grup municipal i d'aquests, 9.499 són susceptibles de formar part de la campanya electoral. La quantitat es podrà justificar com a despesa del grup municipal si no tenia finalitats electorals i només ha de retornar 205,25 euros que no tenen justificant. En les despeses de Junts també hi ha 2.100 euros del muntatge d'equips de so i llum o un reportatge fotogràfic per valor de 1.140 euros.

Des de Guanyem consideren que aquestes despeses "no són ètiques" i defensen que els diners públics s'han d'utilitzar "de manera curosa", fet que consideren que "no s'ha fet en tots els casos". En aquest sentit, denuncien les despeses susceptibles de ser despeses electorals segons l'informe de la interventora municipal. "Aquestes despeses per llei no són justificables", diu el grup en un comunicat.

Però el PSC, socis de govern de Guanyem, són el grup municipal que ha aconseguit justificar menys despeses. Va rebre 8.400 euros de les arques municipals i n'haurà de retornar 8.061. El principal problema, en el seu cas, és que van traspassar 7.274 euros directament a l'agrupació municipal socialista sense que hi hagués cap factura ni justificació dels diners. Entre les factures del PSC destaquen també diversos àpats, cerveses i begudes.

Guanyem, que ha fet públiques les seves despeses, assenyala que dels 6.600 euros que tenien dret a percebre només n'han gastat 2.867 euros. Sobre aquesta quantitat l'informe d'intervenció considera que les despeses bancàries per valor de 54.60 euros que la formació havia inclòs no són justifiables i Guany haurà de retornar-ne 3.786,79 que no ha utilitat.

El llistat de despeses de la candidatura municipalista hi consten el lloguer del local de l'Avinguda Salvador Dalí on el grup municipal hi desenvolupa la seva tasca, els subministres de llum, aigua, telefonia i internet, així com el domini web o flors per les ofrenes de Tots Sants i a Lluís Companys que es celebren anualment.



Altres despeses

Canviem Figueres haurà de retornar 5.705 euros dels 6.600 que havia rebut. En aquest cas, intervenció indica que han presentat una de les memòries més completes, però que no han justificat la necessitat d'accions relacionades, per exemple, amb el protocol o les traduccions.

ERC, que ostenta l'alcaldia, haurà de tornar 1.695 euros dels 9.000 que va percebre. En el seu cas, la memòria també és incompleta perquè no especifica el contingut de les despeses de comunicació i conté alguns pagaments injustificats, com ara 80 menús.

Per últim, el grup municipal haurà de retornar poc més de 200 euros, però n'hi ha 4.000 que l'informe d'intervenció destaca que són susceptibles de formar part de despeses electorals.