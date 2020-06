L'Escala considera «injust» que recomanin tancar la platja del Rec del Molí

L'Ajuntament de l'Escala (Alt Empordà) considera "injust" que l'Agència Europa del Medi Ambient recomani tancar la platja del Rec del Molí per la "mala qualitat de l'aigua". En un comunicat, l'equip de govern remarca que la temporada passada l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va fer nou analítiques de qualitat, de les quals cinc van obtenir un resultat d'excel·lent, dues de bona i "només en dues ocasions" la qualificació va ser d'insuficient. Per això, consideren "injusta" la qualificació d'insuficient atribuïda a la platja. Per a aquesta temporada, proposen dividir la platja en tres parts i prohibir el bany a la zona més propera a la desembocadura del rec.

Segons exposen en un comunicat, en els darrers anys l'Ajuntament de l'Escala, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consorci de la Costa Brava estan treballant conjuntament per analitzar la situació del curs del Rec del Molí en tot el seu trajecte, que va més enllà del terme municipal de l'Escala. En aquest sentit, l'equip de govern defensa que s'han fet i que cal continuar fent actuacions al llarg del curs per garantir la qualitat de l'aigua.

Aquestes millores també afecten, remarquen, el rec Sinyana, que s'ajunta amb el rec del Molí a l'Escala. "En tot cas, com demostren les analítiques fetes, la qualitat de la platja del Rec del Molí només s'ha vist alterada puntualment", apunten. Aquest dilluns mateix, l'ACA va prendre noves mostres de la platja.

La proposta per a aquesta temporada consisteix en dividir la platja del rec del Molí en tres parts. Del total de 365 metres de longitud de la platja, s'establirà una zona de prohibició de bany de 160 metres de longitud a la part de la platja més propera a la desembocadura del rec, com a mesura de prevenció addicional. Després hi haurà una franja de 25 metres de longitud en què es permet l'accés de gossos. Els 180 metres més allunyats de la desembocadura seran exclusivament per a banyistes.

L'Ajuntament de l'Escala també ha demanat a l'ACA que afegeixi un nou punt de mostreig a la part nord de la platja i es compromet a fer un seguiment exhaustiu de l'evolució de la qualitat de l'aigua i prohibir el bany temporalment en el cas que alguna analítica ho justifiqui.

L'Escala recorda que la població té set quilòmetres de litoral i una quinzena de platges i cales, tant urbanes com naturals, que es caracteritzen per la seva qualitat.