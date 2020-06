Els alumnes de l'escola de Bàscara tornen a les aules

L'escola de Bàscara (Alt Empordà) ha reobert les seves portes aquest divendres als alumnes de de primària a les nou del matí. Ho han fet després que l'Ajuntament de Bàscara tragués el cadenat que impedia a professors i alumnes tornar al centre després de la pandèmia. Des del Departament d'Educació van enviar un segon requeriment aquest dimarts i per això el dijous el matí els professors ja van poder entrar al centre. Fins aquest divendres, però, els alumnes no han tornat a l'escola de Joan Reglà, ja que ahir els professors van aprofitar per preparar tot el material. La majoria dels que hi han anat són de 6è de primària que aquest divendres han aprofitat per fer classe de nou a onze de matí