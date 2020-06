Descobreixen un cultiu de 1.800 plantes de marihuana i recuperen uns 6.000 euros en un mas de Bàscara

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc homes i han comissat 2.180 plantes de marihuana en dos dies a l'Alt Empordà.

L'actuació més rellevant va ser a Bàscara on van localitzar 1.789 plantes i van recuperar 5.900 euros en bitllets fraccionats. A més, un dels responsables del cultiu va ingressar a presó.

La investigació es va iniciar a principis del mes de maig quan agents de la comissaria de Figueres van saber que en un mas de la població de Bàscara hi podria haver una plantació de marihuana.

Els investigadors van realitzar diverses comprovacions i vigilàncies i van determinar l'existència d'una plantació a l'exterior de l'habitatge, els accessos al qual es trobaven tallats amb diferents cadenats.

El passat dia 12 de juny, amb la corresponent autorització judicial, els agents van entrar a la masia i van identificar quatre homes. Els agents van trobar 1.789 plantes de marihuana, en una parcel·la exterior de l'habitatge, i 5.900 euros en bitllets fraccionats.

Per aquest motiu es van detenir les quatre persones com a responsables de la plantació. Els arrestats són quatre homes, d'entre 24 i 43 anys, de nacionalitats albanesa i nord-americana i veïns de Bàscara i Blanes. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.

Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar el passat dia 13 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar l'ingrés a presó per a un d'ells i la llibertat amb càrrecs pels altres tres.

Marihuana descoberta en un foc

El mateix dia 12 de juny, agents dels mossos de Figueres van detenir un altre home, de 45 anys i nacionalitat marroquina, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.

Els fets van passar cap a dos quarts de set del matí, després d'un petit incendi al carrer Tapis, de Figueres, on els mossos van localitzar una plantació dins d'un pis de 151 plantes i vuit transformadors.

Per aquest motiu es va detenir el responsable de la plantació com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 13 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.

Es dona la circumstància que el dia abans, cap a dos quarts de deu del vespre, els agents de la mateixa comissaria van localitzar al carrer Taure una altra plantació amb 240 plantes de marihuana, 16 transformadors i 16 làmpades.

En aquella ocasió no van localitzar cap responsable de la plantació, per aquest motiu la investigació no es dóna per tancada i no descarten detencions relacionades amb el cas.