Figueres reclama un «front comú institucional i empresarial» perquè el Museu Dalí obri tot l'any

Tots els grups polítics de l'Ajuntament de Figueres reclamen un "front comú institucional i empresarial" perquè el Museu Dalí obri tot l'any "com ha fet sempre" al llarg de la seva història. Després que la Fundació hagi anunciat que d'entrada l'equipament només reobrirà de juliol a setembre –com també passarà amb Púbol i Portlligat- els portaveus recorden que el museu "juga un paper estratègic" a l'hora de difondre el llegat del pintor i projectar cap a l'exterior no només la ciutat, sinó també la comarca, Catalunya i la resta de l'Estat. "És fonamental que estigui obert tot l'any sempre i quan les condicions sanitàries ho permetin", subratllen els grups, que en paral·lel es comprometen a seguint impulsant la rehabilitació de la Casa Natal.

Declaració unànime de tots els grups municipals de Figueres perquè el Museu Dalí estigui obert durant tot l'any. L'escrit, que s'ha consensuat durant una junta de portaveus extraordinària, la signen ERC, el PSC, Guanyem, Canviem, Junts per Figueres i Cs.

Els grups municipals subratllen que la reobertura del Museu Dalí, després del confinament obligat per la covid-19, és una notícia positiva. "És un node turístic i cultural de primer nivell per a Figueres, Catalunya i l'estat espanyol", diu la declaració, en referència a l'equipament.

I per això, els grups de l'Ajuntament subratllen que "és necessari" anar a la una perquè el museu no reobri només durant tres mesos (de juliol a setembre), sinó que sigui visitable durant tot l'any "com ha fet sempre en els seus 46 anys d'història". Per això, els grups reclamen un "front comú" per fer-ho possible, que impliqui tant les institucions (Ajuntament, Generalitat de Catalunya, Ministeri de Cultura, Diputació de Girona i Consell Comarcal) com el món empresarial (Comerç Figueres, Hotels de Figueres i Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà, entre d'altres).



"Paper estratègic"

L'escrit subratlla que el Museu Dalí és "un equipament cultural que juga un paper estratègic en la difusió i conservació del llegat artístic" del geni surrealista. I que, al mateix temps, projecta a l'exterior no només la ciutat, sinó també la comarca, el conjunt de Catalunya i la resta de l'estat espanyol.

"Per la qual cosa, resulta fonamental que estigui obert i accessible durant tot l'any, sempre i quan les condicions sanitàries ho permetin", diu la declaració. I hi afegeix: "És un museu que, més enllà del seu contingut, és en si mateix l'obra més important de Dalí, tal i com afirmava el pintor figuerenc".

L'Ajuntament insisteix que s'està treballant ja amb les altres administracions implicades "per revertir la situació" que ha provocat la pandèmia de la covid-19, i que des del consistori "s'està fent tot el possible perquè la temporada turística a la ciutat sigui bona i reverteixi també en el nombre de visitants a la Fundació Gala-Salvador Dalí".

Per últim, la declaració tampoc oblida una altra peça del llegat dalinià a la ciutat. Tots els grups municipals tornen a fer front comú a l'hora de subratllar la importància que la Casa Natal es converteixi "en un nou pol d'atracció turística a Figueres" i, per això, assumeixen el compromís "de seguir impulsant el seu projecte de rehabilitació perquè sigui una realitat el més aviat possible".

