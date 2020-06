Troben dos immigrants amagats en un camió a la Jonquera

La frontera gironina i el seu entorn han tornat a ser escenari de casos d'immigrants que entren a Espanya amagats en camions.

El dijous 18 de juny un camioner es va trobar dos polissons a l'interior del seu tràiler entre la maquinària de gimnàs que transportava.

En aquest cas, el camió que anava cap a Castelló es va aturar en una benzinera de la Jonquera a posar gasoil.

Va sentir moviments estranys i crits que procedien de la càrrega. Arran d'això va alertar el telèfon d'emergències i fins al lloc s'hi van traslladar els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i el SEM.

En obrir la part de la càrrega del tràiler van descobrir que hi havia dos homes procedents d'Algèria. El SEM els va fer una revisió i després la policia va preguntar-los què hi feien al camió i les circumstàncies.

Van explicar que havien entrat al tràiler sense que el xofer se n'adonés i que ells volien anar fins a Almeria. De fet, el camioner també va relatar als policies que venia d'Itàlia i que havia fet un parell de parades al llarg del recorregut.

Els dos homes es van traslladar fins a les dependències de la Policia Nacional de la Jonquera, ja que és el cos de seguretat que es fa càrrec dels temes d'estrangeria.

Els agents del CNP, per la seva banda, van comprovar que els joves mai havien estat identificats a Espanya i van procedir a la seva readmissió. És a dir, els dos immigrants van ser retornats a França, ja que és el que marca el conveni entre els dos països.



Itàlia

El punt fronterer italià de Ventimiglia és on la major part dels camions s'aturen quan fan un trajecte entre el nord i sud d'Europa. Aquí és on s'ha comprovat que bona part dels polissons entren a dins dels camions. En el cas d'ahir a la Jonquera, el camioner no va detallar si s'hi havia aturat, però segurament ho va fer, apuntes fonts consultades.

Amb tot però el destí final d'aquests estrangers, però, com han assegurat des de la Policia Nacional en més d'una ocasió, no era Espanya. Els estrangers, quan pacten amb les màfies que els proporcionen el vehicle a Ventimiglia, paguen per anar fins a França.

Els xofers dels camions no s'adonen que porten aquestes persones a la càrrega en el moment de sortir d'Itàlia i entrar a França. Sovint se n'assabenten quan han travessat la frontera i han entrat a Espanya, quan els immigrants reben missatges als telèfons mòbils que els avisen que han entrat en un nou país.

Aquest any s'han donat menys casos d'aquest tipus d'immigració il·legal però el mes de març per exemple, la policia va detectar a la Jonquera un immigrant sense papers d'origen iraquià que viatjava ocult en una caixa inferior d'un tràiler. Aquests fets van passar a l'inici de la pandèmia i com que el vehicle procedia de Milà, es van prendre precaucions fins que es va poder confirmar que no tenia cap símptoma de coronavirus.

Des del 2019, a les comarques de Girona s'han trobat prop de quaranta immigrants ocults en camions.