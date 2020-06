Els comerços de la Jonquera ja noten la reobertura de la frontera

Els comerços de la Jonquera han començat a rebre els primers clients francesos després de la reobertura de la frontera. Tot i que es temia una baixada massiva de ciutadans des de la Catalunya Nord cap a la localitat alt-empordanesa, al final no ha estat així i el pas d'El Pertús no ha registrat grans aglomeracions. La majoria dels qui que han creuat la frontera per anar a la Jonquera ho han fet per comprar alcohol, tabac i aliments, ja que són productes molt més econòmics que a l'altra banda de la frontera.

La frontera ha reobert aquest diumenge a les 00.00 hores després d'alçar-se les restriccions de moviment entre els Estats de l'espai Schengen a Europa coincidint amb la fi de l'estat d'alarma pel coronavirus.

A primera hora del matí la policia francesa ha controlat els accessos dels visitants al país per la carretera, i més tard han començat els controls policials en la part espanyola de la frontera, una vegada s'han retirat els agents francesos.

Les fronteres terrestres i aèries havien estat tancades des del 17 de març, quan el Govern espanyol va declarar l'estat d'alarma i va limitar la mobilitat, per fer front a la pandèmia.