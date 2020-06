Neix la Cervesa de Roses (CDR), feta amb productes locals i essència «rebel»

Cervesa de Roses (CDR) surt al mercat postulant-se com a beguda «reivindicativa» i elaborada amb productes km0. Creada per quatre amics de l'Alt Empordà, la marca CDR s'estrena amb La Innocent, el nom de la seva primera cervesa, feta amb mel dels Abellaires Empordanesos i pela de mandarina.

El que en un inici era un entreteniment per al grup d'amics (David, en Marc, en Francesc i Gerard) ara s'ha acabat professionalitzant i ja es pot tastar en diversos bars de l'Alt Empordà. L'aventura la van iniciar fa uns nou mesos i després de moltes proves i canvis, finalment ha vist la llum. Un dels principals reclams és, precisament, el nom, que deixa palès els ideals de la beguda. «Ens va fer gràcia la idea i lligar-ho amb una etiqueta més independentista per desvincular-ho de la resta de cerveses artesanes», explica Gerard Blanché, un dels impulsors.

La Innocent és una American Pale Ale (APA), que en el cas de la CDR l' han rebatejada com a Brave Costa APA. «Li hem donat el nostre puntet de la Costa Brava», assegura. «Somiada, lluitada i elaborada a l'Alt Empordà» és l'eslògan que l'acompanya i és tota una declaració d'intencions. «És una cervesa que no és tant amarga com tocaria, té 5,5% de graduació i està pensada per a tots els gustos», apunta. Precisament, el nom de La Innocent té un doble significat: d'una banda el polític, amb què defensa la innocència dels càrrecs electes empresonats per l'1-O, i d'una altra que fa referència al seu sabor.

A més, els seus creadors la defineixen com una «cervesa rebel». «Hem fet tot allò que ens aconsellaven no fer amb l'elaboració d'una primera cervesa i que molta gent no s'atreveix», diu Blanché. Ho explica en referència a la incorporació de la mel a la recepta, i és que no es pot conrolar el percentatge de sucre i, per tant, cada elaboració és única. "És un risc que no tothom està disposat a assumir per a una primera cervesa", subrtallta, ja que probablement no es podrà tornar a repetir aquella mateixa fórmula. L'envasat de la CDR es fa a Besalú i la malta la importen des de Regne Unit.

3.000 ampolles

CDR surt al mercat amb una producció inicial de 1.000 litres i 3.000 ampolles que distribueixen en establiments de la comarca. El Cafè L'Habana de Llançà, el Portal de la Gallarda a Castelló d'Empúries i el Poke Corner i el Cerdanya de Roses en són els primers confirmats i part de la producció ja la tenen encarregada a través de les xarxes socials. Ja estan pensant en la propera CDR i arriscaran amb fruites de l'Empordà.